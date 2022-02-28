В войне с Россией произошел перелом - глава Минобороны Украины

Алексей Резников / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войне против России произошел перелом - "она стала европейской, ее наконец-то осознали". Об этом говорится в заявлении Резникова утром 28 февраля.

"96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры (...) Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты", - говорится в обращении, опубликованном в Facеbook.

Резников добавил, что круг государств, оказывающих реальную помощь Украины, значительно увеличился.

"Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – наших малышей и их мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешённому тирану. И который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!", - заявил глава Минобороны.

Как сообщал Главред, с 28 февраля начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, с сегодняшнего дня воздушное пространство ЕС закрыто для РФ.

Также запрещены какие-либо операции с Центральным банком России. В частности, "заморожены" международные валютные резервы РФ, которые находятся в европейских банках. По состоянию на 18 февраля резервы составили 643,2 млрд. долларов.

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