"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам

Лариса Ницой высказалась гневно об олимпийцах / Радіо Свобода

Известная языковая активистка Лариса Ницой обругала украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио, которые давали комментарий на русском языке.

Ницой рассказала, что ее муж в кои-то веки включил телевизор, а там наши спортсменки дают комментарий на русском языке.

"Ср*нь господня! Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов. Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя — то фиг бы ты поехала, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны!" — эмоционально высказала свое мнение в Facebook.

По убеждению активистки, украинские спортсмены ведут против нее "психологическую войну".

"Они что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали, курва! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и стрекочет по-своему…", — продолжила она.

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Ницой также считает, что спортсменов и тренеров следует штрафовать за выступления на русском.

"Где языковой омбудсмен? Почему он не штрафует этих спортсменов? Почему не штрафует тренеров? Почему не штрафует Федерацию спорта? Ему законом предписано штрафовать. Это его должностная обязанность — штрафовать. Наконец, ему зарплату платят, чтобы он штрафовал! Где он?" — задается вопросами Ницой.

Скандал с заявлением Ницой в адрес футболиста сборной Украины Артема Довбика

Форвард Днепра-1 и национальной сборной Украины Артем Довбик забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020, в результате чего украинская сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

После игры футболист прокомментировал победу команды на русском языке, после чего его раскритиковала Лариса Ницой. Писательница назвала Довбика "московитом" и "марсианином". Также она попросила сказать игроку, что герои Украины должны говорить по-украински.

После этого журналист Василий Крутчак разыграл писательницу Ницой. Позвонив ей по телефону, он представился Довбиком и пообещал, что вся команда сборной Украины будет говорить по-украински.