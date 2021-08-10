УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам

10 августа 2021, 16:43
Прослушать новость
Остановить

По словам Ницой, украинские спортсмены ведут против нее "психологическую войну".

Лариса Ницой
Лариса Ницой высказалась гневно об олимпийцах / Радіо Свобода

Известная языковая активистка Лариса Ницой обругала украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио, которые давали комментарий на русском языке.

Ницой рассказала, что ее муж в кои-то веки включил телевизор, а там наши спортсменки дают комментарий на русском языке.

"Ср*нь господня! Да они издеваются! Сколько сделано замечаний! Сколько говорено-переговорено! Сколько уже сказано слов. Сколько объяснено! Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя — то фиг бы ты поехала, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны!" — эмоционально высказала свое мнение в Facebook.

По убеждению активистки, украинские спортсмены ведут против нее "психологическую войну".

"Они что, не слышали, что нашу страну, которая их туда послала, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Слышали, курва! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и стрекочет по-своему…", — продолжила она.

Реклама

Ницой также считает, что спортсменов и тренеров следует штрафовать за выступления на русском.

"Где языковой омбудсмен? Почему он не штрафует этих спортсменов? Почему не штрафует тренеров? Почему не штрафует Федерацию спорта? Ему законом предписано штрафовать. Это его должностная обязанность — штрафовать. Наконец, ему зарплату платят, чтобы он штрафовал! Где он?" — задается вопросами Ницой.

Скандал с заявлением Ницой в адрес футболиста сборной Украины Артема Довбика

Форвард Днепра-1 и национальной сборной Украины Артем Довбик забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020, в результате чего украинская сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

После игры футболист прокомментировал победу команды на русском языке, после чего его раскритиковала Лариса Ницой. Писательница назвала Довбика "московитом" и "марсианином". Также она попросила сказать игроку, что герои Украины должны говорить по-украински.

После этого журналист Василий Крутчак разыграл писательницу Ницой. Позвонив ей по телефону, он представился Довбиком и пообещал, что вся команда сборной Украины будет говорить по-украински.

Лариса Ницой Олимпийские игры 2020
Сейчас вы просматриваете новость «"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравленияВсемирный день кошек 2021: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления Дарья Петрожицкая разделась и свела с ума поклонников шикарными формамиДарья Петрожицкая разделась и свела с ума поклонников шикарными формами "Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе Жена Цекало публично разделась и искупалась на безлюдном пляже - горячий кадрЖена Цекало публично разделась и искупалась на безлюдном пляже - горячий кадр Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачиКакие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи

Последние новости

17:02

Контрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

16:43

"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам Видео

16:31

Фабрику "Юнайтед Табако" налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

16:19

День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

16:15

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

Реклама
16:09

После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" - СМИ

16:07

Могли биться за Украину: как украинцы Долгопят, Бакши и Голядкина стали чемпионами для других стран

16:05

МИД Украины вызвало "на ковер" белорусского дипломата из-за оскорблений Лукашенко Видео

15:47

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

15:41

"Опасный купальник": Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом

15:22

Опрос показал, какие партии украинцы хотят видеть в Раде: лидируют 4 политсилы

15:18

Скандал с фото Магучих: Креминь оценил объятия украинки с россиянкой на Олимпиаде Видео

15:00

Жена была на заработках: мужчина в Ровенской области неоднократно зверски насиловал дочь Видео

14:41

Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

14:19

После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

14:15

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева Видео

14:14

Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

13:58

В Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку: подробности скандала Видео

13:56

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

Реклама
13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то попросит мнение

13:30

Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех Видео

13:12

"Большая стройка" отремонтирует трассу Т-07-37, которая ведет к бальнеологическим курортам Закарпатья

13:09

Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

13:04

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

13:00

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

12:54

Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19 Видео

12:48

В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт Видео

12:00

Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям Видео

11:58

Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

11:42

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Фото

11:32

Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

11:23

"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль Видео

11:02

Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10:48

Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

10:44

Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах Видео

10:14

Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма Видео

Реклама
09:39

Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой Видео

09:21

Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть Видео

08:58

"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски Видео

08:22

Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

08:15

Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Видео

08:09

Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома Видео

07:47

Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Видео

07:45

Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" мнение

07:10

Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко Видео

07:07

В яхт-клубе Днепра держат на привязи искалеченную овечку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять