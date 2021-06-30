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"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского

30 июня 2021, 09:12

Литератор попросила посоветовать футболисту говорить на украинском.

Ницой проехалась по Довбику из-за языка
Лариса Ницой "проехалась" по Артему Довбику из-за языка / УНИАН

Украинская писательница, активистка Лариса Ницой раскритиковала героя матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина – нападающего из Черкасс 24-летнего Артема Довбика, из-за русского языка.

Футболист после матча прокомментировал победу сборной Украины над шведами на русском языке и нарвался на критику литератора в Facebook.

Ницой назвала футболиста "московитом" и "марсианином". Писательница также попросила людей, которые его поддерживали, по-дружески сказать ему, что герои нашей страны говорят на украинском.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском героя, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском…", – написала автор.

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Напомним, в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк прошел матч между сборными Украины и Швеции. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Судьба матча решалась в экстра-таймах. Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбик. Матч Швеция – Украина на Евро-2020 закончился со счетом 1:2. Украинская сборная впервые попала в 1/4 финала турнира.

Справка. В Холодном Яру на Черкасщине в начале XX века во время украинского освободительного движения действовала Холодноярская республика, сообщает Википедия. За Холодноярскую республику воевали казаки, они боролись с большевиками.

сборная Украины Лариса Ницой новости футбола Артем Довбик
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