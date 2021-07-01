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Журналист устроил пранк с Ницой, представившись футболистом Довбиком

1 июля 2021, 13:57
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Журналист Василий Крутчак представился футболистом сборной Украины Артемом Довбиком.

Ницой
Лариса Ницой / УНИАН

Известная украинская писательница Лариса Ницой стала жертвой телефонного розыгрыша.

Журналист Василий Крутчак представился футболистом сборной Украины Артемом Довбиком и пообещал, что все игроки будут разговаривать на украинском языке, сообщается на канале Island TV в Youtube.

Отметим, что в телефонном разговоре с Ницой, Крутчак, представившись Довбиком, заявил, что вся футбольная команда решила разговаривать на украинском языке.

"Вы – звезда, вы – большой, мега супер пример для украинцев, как маленьких, так и взрослых. Преобладающее число людей хочет быть таким, как вы", – заявила педагог якобы Довбику.

В ответ "футболист" поблагодарил Ницой за разъяснение и "признался" в том, что он человек неконфликтный и старается учиться на своих ошибках.

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От имени Довбика пригласил писательницу за счет сборной Украины посетить матч "Украина – Великобритания", который состоится в субботу, 3 июля в Риме.

На это приглашение Ницой согласилась, заявив, что это "гарний крок", который поможет украинцам помириться и разговаривать на украинском языке.

Напоследок она пообещала "Довбику" подарить свои детские книги, чтобы тот смог начать с них свое обучение украинскому языку.

Ранее Ницой рассказала, что к ней якобы звонил герой матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина – нападающий Артем Довбик, которого она критиковала за использование русского языка.

Лариса Ницой Артем Довбик
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