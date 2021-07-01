"Мошенничество или слишком красивая история": языковой скандал вокруг Довбика получил продолжение

Лариса Ницой сообщила, что якобы поговорила с Артемом Довбиком, и он обратился к ней с просьбой / Reuters

Украинская писательница и активистка Лариса Ницой поделилась, что к ней якобы звонил герой матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина – нападающий Артем Довбик, которого она критиковала за использование русского языка.

Разговор длился долго, собеседник рассказывал, что его родители украиноязычные, однако он постоянно находился в окружении тренеров, которые разговаривали на русском, поделилась литератор в Facebook.

По ее словам, собеседник попросил написать пост и поделился, что он поговорил с тренерами, и они решили на всех пресс-конференциях использовать только украинский язык.

Писательница полагает, что история была бы слишком красивой, поэтому подозревает, что звонок был мошенничеством.

"…Я пишу этот пост. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?", – поставила вопрос автор.

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Читайте такжеИскаженное понимание "патриотизма": о "наезде" Ницой на ДовбикаНапомним, сборная Украины в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк благодаря голу Артема Довбика победила команду Швеции и впервые в истории попала в 1/4 финала Евро-2020. Довбик в добавочное время второго экстра-тайма отправил мяч в ворота шведов и сделал счет 2:1.

Футболист после матча прокомментировал победу на русском языке и нарвался на критику Ларисы Ницой. Писательница назвала Довбика "марсианином" и "московитом".

Литератор также попросила тех, кто поддерживал футболиста, по-дружески сказать ему, что герои Украины говорят на украинском.

Справка. В Украине государственным является только один язык – украинский. Наша страна начала постепенно избавляться от влияния России и использования русского языка после того, как РФ пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на Донбасс.