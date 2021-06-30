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Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко

30 июня 2021, 13:29

Главный тренер шведской команды полагает, что украинцы "увлеклись симуляцией".

Андерссон пожаловался Шевченко, что игроки сборной Украины якобы слишком часто симулировали
Янне Андерссон пожаловался Андрею Шевченко, что игроки сборной Украины якобы слишком часто симулировали / Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился, что после матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина сказал наставнику украинской команды Андрею Шевченко, что его подопечные "слишком часто симулировали".

Тренер украинской сборной не согласился с тем, что игроки его команды "слишком увлеклись симуляциями", рассказал Андерссон на пресс-конференции после игры, пишет dynamo.kiev.ua.

"…У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся… красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось…", – поделился мнением Андерссон.

По словам тренера, ему тяжело было принять проигрыш.Также наставник высказался о беседе с Шевченко после матча.

"…Я высказал ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился…", – заявил специалист.Читайте также"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

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Напомним, матч Швеция – Украина в рамках Евро-2020 прошел в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Основное время игры закончилось со счетом 1:1.

Судьба противостояния решалась в экстра-таймах. В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон получил красную карточку.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил нападающий Артем Довбик. Игра завершилась со счетом 1:2. Сборная Украины впервые в истории попала в 1/4 финала Евро.

новости футбола Янне Андерссон
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