Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко

Янне Андерссон пожаловался Андрею Шевченко, что игроки сборной Украины якобы слишком часто симулировали / Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился, что после матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) Швеция – Украина сказал наставнику украинской команды Андрею Шевченко, что его подопечные "слишком часто симулировали".

Тренер украинской сборной не согласился с тем, что игроки его команды "слишком увлеклись симуляциями", рассказал Андерссон на пресс-конференции после игры, пишет dynamo.kiev.ua.

"…У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся… красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось…", – поделился мнением Андерссон.

По словам тренера, ему тяжело было принять проигрыш.Также наставник высказался о беседе с Шевченко после матча.

"…Я высказал ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился…", – заявил специалист.Читайте также"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Реклама

Напомним, матч Швеция – Украина в рамках Евро-2020 прошел в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Основное время игры закончилось со счетом 1:1.

Судьба противостояния решалась в экстра-таймах. В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон получил красную карточку.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил нападающий Артем Довбик. Игра завершилась со счетом 1:2. Сборная Украины впервые в истории попала в 1/4 финала Евро.