"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с Путиным

По словам президента Украины, он смотрит на возможность такой встречи с прагматической точки зрения.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным ради окончания войны.
Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Haberturk TV. Он предположил, что такая встреча может состояться в Турции.
По словам Зеленского, он смотрит на возможную встречу с Путиным с прагматической точки зрения. Есть вещи, по которым нужно попытаться договориться, отмечает украинский президент.
"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам надо попытаться договориться", – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от Киева. РФ отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией, отметил он.
Также Зеленский ранее заявил, что Украина будет искать лиц, пытавших украинских граждан. Государство уже открыло дело по преступникам, начинает собирать информацию и будет искать их. В том случае, если международное право не окажет должной помощи, это сделает украинское законодательство.
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