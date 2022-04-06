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"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с Путиным

6 апреля 2022, 20:18

По словам президента Украины, он смотрит на возможность такой встречи с прагматической точки зрения.

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Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с Путиным/ Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным ради окончания войны.

Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Haberturk TV. Он предположил, что такая встреча может состояться в Турции.

По словам Зеленского, он смотрит на возможную встречу с Путиным с прагматической точки зрения. Есть вещи, по которым нужно попытаться договориться, отмечает украинский президент.

"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам надо попытаться договориться", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от Киева. РФ отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией, отметил он.

Также Зеленский ранее заявил, что Украина будет искать лиц, пытавших украинских граждан. Государство уже открыло дело по преступникам, начинает собирать информацию и будет искать их. В том случае, если международное право не окажет должной помощи, это сделает украинское законодательство.

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