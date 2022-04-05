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Украина собирает информацию и будет искать преступников, которые пытали наших людей – Зеленский

5 апреля 2022, 13:54

Киев намерен привлечь преступников к ответственности по собственному и международному законодательству.

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

Украина будет искать лиц, которые пытали украинских граждан. Государство уже открыло дело по преступникам, начинает собирать информацию и будет их искать. В том случае, если международное право не окажет должной помощи, это сделает украинской законодательство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью украинским журналистам во вторник, 5 апреля, он сказал о том, что Киев ведет работу над поиском преступников, которые совершили тяжелые преступления против людей. Они будут привлечены к ответственности.

Читайте такжеМассовое убийство в Буче: журналисты назвали имена орков-палачей"Есть наше внутреннее дело к этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию и будем искать этих людей. Есть люди, которые очень желают найти этих преступников. Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, это сделает украинский закон", - заверил глава государства, которые ранее был в Буче.

Также он подчеркнул, что Европа готовит совместную комиссию, задачей которой станет привлечение к ответственности преступников из России.

Убийства украинцев в Буче

Мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что ВСУ выгнали российских оккупантов из города.

Когда оккупанты отступали, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки.

В освобожденной Буче силы обороны Украины начали зачистку территории от российских диверсантов.

Вражеские войска творили зверства в Буче. Они насиловали и убивали мирных украинцев.

Российские войска во время захвата Бучи убили сотни мирных жителей. Тела погибших лежали по улицам города. На многих телах были белые повязки. Некоторые люди были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных были мужчины, женщины, дети.

В братской могиле в Буче похоронили 280 местных жителей. Градоначальник Бучи Федорук сказал, что некоторым погибшим было по 14 лет.

Россия говорит, что убийства мирных жителей произошли, дескать, после того, как из Киевской области были выведены ее войска.

Однако спутниковые снимки Maxar Technologies указывают, что тела погибших людей на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был оккупирован российскими оккупантами.

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