"Надо разделить на кусочки": Зеленский сравнил войну с Россией с пирогом

В качестве примера президент назвал уничтожение российского крейсера "Москва", который был таким "кусочком" победы для Украины.

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Владимир Зеленский / Генштаб, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией, как пирог, который "надо разделить на кусочки".

"Война - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть - рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они следуют одна за другой, последовательно", - заявил глава государства в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

В качестве примера президент назвал уничтожение российского крейсера "Москва", который был таким "кусочком" победы для Украины.

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"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что даже после победы в войне Украине придется соседствовать с Россией, поэтому нашему государству нужно быть крепче и ослабить врага.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерен отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений. Государство хочет спасти как можно больше жизней, поэтому поставки оружия важны.

Также раньше Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиацию. Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно, подчеркнул Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, согласно которому разрешил после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий тех украинцев, которые не хотят получать российский паспорт и желают сохранить украинское гражданство. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, что таким образом страна-агрессор РФ хочет заставить украинцев получать паспорта России, а также создает новую "схему" для депортации.

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