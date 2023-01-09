"Нас ждет тяжелый период": генерал Маломуж рассказал о перспективах хода войны в Украине

Если Запад будет затягивать с помощью, это не позволит Украине развернуть стратегические наступательные операции.

Николай Маломуж заявил, что Украине нужна быстрая поставка сил и средств / Фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Ход войны в Украине напрямую зависит от скорости поставок западного вооружения. Россия понимает, что проигрывает, и пытается нарастить ресурсы во всех форматах: ВПК работает круглосуточно без выходных, производя баллистические ракеты и другие вооружения и технику, идет модернизация и ремонт старой техники, проводится мобилизация и готовится ее новый этап. Если поставки оружия в Украину будут затягиваться, Россия будет накапливать ресурс, и война будет тяжелой. Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"Нас ожидает тяжелая война, тяжелый период, потому что Россия понимает, что проигрывает, и пытается нарастить ресурсы во всех форматах (…) Поэтому побеждать будет непросто", - сказал он в интервью изданию Obozrevatel.

Маломуж напомнил, что на днях западные страны обязались поставить Украине новые вооружения и технику.

"Я считаю, что на самом деле ее намного больше, чем заявлено. Но эта помощь должна быть быстрой. Если мы затягиваем этот процесс, Россия будет накапливать ресурс, она будет разворачивать свои силы, и это будет тяжелая война. Вопрос времени здесь очень важен", - отметил он.

Маломуж также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что война в Украине достигла критической точки, и украинское государство нуждается в максимальной помощи

"Слова Байдена можно расценивать как указание на быструю поставку в Украину сил и средств, дополнительных вооружений и техники, а особенно боеприпасов, снарядов, ракетных систем и самих ракет для систем ПВО", - предположил Маломуж.

В то же время если Запад будет затягивать с помощью, это не позволит Украине развернуть стратегические наступательные операции.

"Тактические – да, будет продолжаться поэтапное освобождение украинских территорий, но это долгий процесс, и это дает фору России", - сказал генерал армии.

По его словам, в Кремле понимают, что могут и дальше удерживать рубежи на Бахмутском, Луганском, Запорожском, Херсонском направлениях, а это дает больше перспектив России в плане проведения новых наступательных операций.

"Поэтому нашему военному командованию нужно действовать очень оперативно. Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы не только провести эффективное наступление, но и обеспечить тылы, как мы делали это на Харьковском направлении, и фланги, чтобы идти к победе вплоть до выхода на границу", - резюмировал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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