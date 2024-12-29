Настоящее ноу-хау: ВСУ устанавливают на беспилотники дробовики - Forbes

В последнее время ВСУ преследуют вражеские БпЛА с помощью собственных беспилотников.

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Украинские дроны / коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

ВСУ начали устанавливать на беспилотники дробовики

Широкий разброс дробового выстрела увеличивает вероятность попадания

Также ВСУ могут выслеживать российские дроны в воздухе

ВСУ начали устанавливать на беспилотники по два дробовика. Это позволяет выявлять и сбивать российские дроны до того, как они достигают своей цели. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что поскольку страна-агрессор Россия и Украина производят около 100 000 небольших дронов в месяц, то их уничтожение является неотложным приоритетом для обеих сторон.

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"В последнее время ВСУ преследуют вражеские БпЛА с помощью собственных беспилотников. В частности, таранили их в воздухе, сбрасывали сетку. Обе стороны уже некоторое время устанавливают пушки на дроны, однако двойное дробовое вооружение, судя по всему, является новой разработкой Украины", - говорится в сообщении.

Аналитики издания подчеркнули, что эта конструкция имеет смысл.

"Широкий разброс дробового выстрела увеличивает вероятность попадания, а также может понадобиться всего несколько дробин, чтобы катастрофически повредить дрон. К тому же проблема для пехоты со стороны вражеских дронов заключается в близости. Даже если солдаты достаточно вооружены дробовиками, у них может быть всего несколько секунд на обнаружение приближающегося дрона, чтобы прицелиться и сбить его", - добавили в Forbes.

Кроме того, установив два дробовика на дроны, ВСУ могут выслеживать российские дроны в воздухе задолго до того, как они начнут представлять опасность для войск на земле.

Дроны ВСУ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А разнообразные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский сообщил, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

Кроме того, 6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Она имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

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