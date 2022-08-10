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Наступление россиян на юге Украины выгодно для ВСУ - израильский офицер

10 августа 2022, 03:10

Украина имеет успех в перехвате инициативы военных действий.

Херсон ВСУ войска РФ
Наступление оккупантов на юге Украины выгодно для ВСУ / коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Наступление российских оккупантов на юге Украины можно считать выгодным для ВСУ. Российское войско будет разгромлено. Об этом заявил израильский офицер Виктор Верцнер, сообщает Эспрессо.

Он добавил, что Украина имеет успех в перехвате инициативы военных действий.

"Действия Вооруженных сил Украины заставили россиян перебрасывать на Херсонщину и Запорожье дополнительные силы и средства. Поэтому, надеюсь, что именно это и планировал Генеральный штаб ВСУ", - сказал Верцнер.

Оккупанты вынуждены передислоцировать свои войска. Есть вероятность того, что они будут наступать на херсонском и криворожском направлениях.

"Однако такое наступление выглядит очень замечательным маневром для ВСУ. Ведь на заранее подготовленных оборонительных рубежах украинским войскам будет легче уничтожить российская группировка войск на этом направлении", - добавил Верцнер.

Ситуация в Херсонской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее рассказал о том, что РФ в Херсонской области сосредоточила около 30 тысяч своих войск. По словам Арестовича, они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку оккупантов – боеспособность их подразделений крайне сомнительна.

В Оперативном командовании Юг заявили, что войска России намерены создать ударную группировку, чтобы отправиться в наступление в Херсонской области. Российские оккупанты ставят перед собой цель выхода на административные границы региона. Вражеская группировка создается на Криворожском направлении.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает свои войска к северо-восточным районам Херсонщины. Они концентрируют большое количество оружия и военной техники. Оккупанты могут начать наступление вглубь территории с целью попытки перехватить инициативу и перевести украинские войска в оборону.

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