В ближайшие дни Россия может начать резкое наступление на двух важных направлениях

Оккупанты пытаются использовать тактику "тысячи порезов", то есть одновременно наносить удары по нескольким направлениям.

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Россия готовится к массовому наступлению / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев не исключает новую активизацию противника на Харьковском и Сумском направлениях в ближайшие дни.

"Враг пытается использовать тактику "тысячи порезов", то есть одновременно наносить удары по нескольким направлениям с целью отвлечения внимания от основного направления российского наступления - это Донецкая область, это Покровское, Кураховское и Краматорское направления. Поэтому не исключаю, что в ближайшие дни будет резкая активизация противника на Харьковском и Сумском направлениях", - предположил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, контингента российских войск, которые сосредоточены в районе Сумской области, не достаточно для проведения широкомасштабных операций.

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"О событиях, которые происходили накануне на Сумщине можно говорить, что это была разведка боем. Информация Кадырова по установлению контроля над населенным пунктом Рыжевка опровергнута самой российской стороной. Это так называемые рейдовые действия разведывательно-диверсионных групп. Такая тактика является постоянной для российских оккупантов", - отметил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении. Благодаря поставке западного вооружения и разрешения использовать его для поражения позиций на территории России, ВСУ удалось выровнять ситуацию на фронте и иметь определенные успехи.

Российские оккупанты захватили Старомайорское, однако ВСУ восстановили позиции под Донецком. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковиевки и Константиновки - ситуация на фронте меняется.

ВСУ совершили "мощный рывок" и контратаковали в Харьковской области. Аналитики Института изучения войны отметили, что российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Глубокого, и готовились контратаковать в Волчанске 8 и 9 июня, но ситуация выравнивается.

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