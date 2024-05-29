"Нелегитимность" Зеленского: политолог объяснил смысл "наезда" Путина

Предпосылкой для переговоров в будущем может стать только стабилизация ситуации, уверен Владимир Фесенко

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/ сайт Кремля, Главред

Диктатор Владимир Путин стремится снизить уровень участия в Саммите мира и тем самым девальвировать его возможные политические последствия, заявил глава Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Этот саммит ломает игру Кремля по мирным переговорам на своих условиях", – подчеркнул он в комментарии изданию Currenttime. Именно с этим он связывает резкие заявления хозяина Кремля по поводу "нелегитимности" Зеленского.

"Он [Путин] сам неоднократно говорил, что для него приемлемы условия, которые он выдвигал в 2022 году в российском проекте договора, который он показывал и на который Украина не согласилась. Это проект от 15 апреля. Там речь идет о сокращении украинской армии, об отказе Украины от перспектив членства в НАТО и так далее. Вот чего хочет Путин. Еще одна важная цель – дестабилизация ситуации внутри Украины", – убежден политолог.

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Вместе с тем он считает, что ситуация на фронте и удары РФ по Харькову свидетельствуют о том, что Путин к мирным переговорам не готов: "Путин не хочет переговоров. Путин хочет эскалации войны для того, чтобы добиться капитуляции Украины, мира на российских условиях".

По его мнению, предпосылкой для переговоров в будущем может стать только стабилизация ситуации, а еще лучше – контрнаступательные действия, которые в РФ дадут основания полагать, что войну Россия не выиграет и не будет мира на российских условиях.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

"Для Киева очень важно, чтобы хотя бы компромиссный вариант, который будет импульсом для начала будущих переговоров, был поддержан широким кругом стран. Это усиление будущих переговорных позиций Украины. Именно это и бесит Путина, потому что он хочет, чтобы Украина была одна против России, плюс посредники, которые тоже будут подыгрывать России, типа Китая". По его мнению, Путин "наверняка отвергнет предложение, сделанное на этом саммите, даже компромиссное, потому что это не соответствует его позиции", - добавил Фесенко.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Ранее Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии.

Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.

/ Главред

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