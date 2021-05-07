Нетаньяху рассказал Путину о переговорах Израиля с Украиной

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху / president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о переговорах с Украиной.

Нетаньяху рассказал о контактах Иерусалима с Киевом во время телефонного разговора с хозяином Кремля, передает пресс-служба президента РФ.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева", – сказано в сообщении.

Как известно, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.

Он подчеркнул, что у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

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Ранее сообщалось о том, что в Израиле могла состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры Зеленского с Путиным: