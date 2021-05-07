Нетаньяху рассказал Путину о переговорах Израиля с Украиной

Премьер-министр Израиля провел телефонный разговор с президентом РФ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о переговорах с Украиной.
Нетаньяху рассказал о контактах Иерусалима с Киевом во время телефонного разговора с хозяином Кремля, передает пресс-служба президента РФ.
"Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева", – сказано в сообщении.
Как известно, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.
Он подчеркнул, что у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Ранее сообщалось о том, что в Израиле могла состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Переговоры Зеленского с Путиным:
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.