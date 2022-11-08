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"Никакого движения вперед не будет": Жданов сделал неутешительный прогноз по контрнаступлению ВСУ

8 ноября 2022, 23:02

Как отметил Жданов, успех Вооруженных сил Украины на фронте застопорился из-за недостатка техники и вооружения.

'Никакого движения вперед не будет': Жданов сделал неутешительный прогноз по контрнаступлению ВСУ
Жданов заявил, что в Украине наблюдается спад боевой активности / Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Украине сейчас наблюдается спад боевой активности на линии фронта, поскольку обе стороны сейчас заняты тем, что накапливают резервы. По его словам, до конца ноября практически на всех направлениях будет вестись позиционная война.

"В ближайший месяц у нас будет позиционная война. Где-то мы потихоньку продвигаемся, например, на херсонском направлении. Насколько мы можем продвинуться, сказать трудно. Но тем не менее, мы пытаемся давить на российские войска, выдавливать их с правого берега Днепра. На мой взгляд, эта тенденция продолжится", - рассказал эксперт на своем Youtube-канале.

В то же время, по его словам, на харьковском направлении защитники в основном переходят к обороне. А на донецком направлении вообще идет жесткая оборона, поэтому ни о каком движении вперед в ближайшее время речи не идет.

Как отметил Жданов, успех Вооруженных сил Украины на фронте застопорился из-за недостатка техники и вооружения.

"Как только у нас появится необходимое количество техники для формирования резерва, тогда будем обсуждать переход в контрнаступление. Пока идет спад боевой активности", - резюмировал он.

Почему Украина до сих пор не получила оружие от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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