Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

Россияне под утро атаковали Запорожье и район "Шахедами". Поврежден важный объект, также взрывная волна повреждены торговые помещения и дорожное покрытие.

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В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры/ коллаж: Главред, фото: Полиция Запорожской области, depositphotos.com/ua

Кратко:

Оккупанты атаковали "Шахедами" Запорожье и Запорожский район

Поврежден объект критической инфраструктуры

Из-за удара также повреждены торговые помещения и дорожное покрытие

В результате атаки дронов в ночь на субботу, 16 ноября, в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что оккупанты под утро ударили по Запорожью и Запорожскому району "Шахедами".

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"Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - рассказал глава ОГА.

Он также сообщил, что взрывной волной были повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются.

В Патрульной полиции Запорожской области сообщили, что из-за удара оккупантов и повреждения дорожного покрытия на одной из улиц затруднено движение.

"Вниманию участников дорожного движения! Осложнение движения на улице Светлой. Объезд осуществляется по проспекту Юбилейному и улице Запорожского Казачества. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - отметили в полиции.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России.

Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

Ранее Business Insider сообщал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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