Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

Кратко:
- Оккупанты атаковали "Шахедами" Запорожье и Запорожский район
- Поврежден объект критической инфраструктуры
- Из-за удара также повреждены торговые помещения и дорожное покрытие
В результате атаки дронов в ночь на субботу, 16 ноября, в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что оккупанты под утро ударили по Запорожью и Запорожскому району "Шахедами".
"Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших", - рассказал глава ОГА.
Он также сообщил, что взрывной волной были повреждены торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются.
В Патрульной полиции Запорожской области сообщили, что из-за удара оккупантов и повреждения дорожного покрытия на одной из улиц затруднено движение.
"Вниманию участников дорожного движения! Осложнение движения на улице Светлой. Объезд осуществляется по проспекту Юбилейному и улице Запорожского Казачества. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - отметили в полиции.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность удары по территории России.
Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.
Ранее Business Insider сообщал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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