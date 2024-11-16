Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

Алёна Воронина
16 ноября 2024, 08:48
293
Оккупантам также удалось продвинуться в ряде населенных пунктов.
Российкие военные, Максимовка
Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин DeepState

Кратко:

  • Армия РФ оккупировала Максимовку в Донецкой области
  • Захватчики также продвинулись в ряде населенных пунктов

Российские оккупационная армия захватила Максимовку в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState. В сообщении проекта в Telegram 15 ноября отмечалось, что этот населенный пункт был оккупирован.

видео дня

Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Напомним, село Максимовка Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины имело статус поселка до 2011 года.

Согласно данным переписи 2001 года, население села составляло 793 человека.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ создает фейковую "победу " - в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине. Российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе", объяснили аналитики.

Также ранее Главред сообщал, что полковник Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев оценил вероятность наступления российской армии в Запорожской области. Он отметил, что 90 тысяч российской группировки явно недостаточно для того, чтобы атаковать и тем более оккупировать Запорожье. В то же время эксперт предупредил о том, что определенные действия тактического характера по силам российской армии.

Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

Читайте также:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России новости Донбасса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:29Украина
Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:25Синоптик
РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

10:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Последние новости

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

Реклама
08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

08:10

О культе личности Трампамнение

07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

Реклама
04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

03:34

Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

03:00

Уверенный или творческий: что о человеке может рассказать порода его собаки

02:30

Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

00:34

Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico

00:05

"Путин хочет разрушения": Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны

15 ноября, пятница
23:39

"У меня большое сердце": женщина спасла более чем 350 000 детей

22:53

Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

22:17

"Нет российскому режиму": в Грузии начались массовые простестыВидео

21:42

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасыватьВидео

21:41

Принцесса умерла: в Японии скончалась 101-летняя Юрико

21:22

Громко и с удовольствием: Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым

21:20

Китай впервые передал РФ "смертоносное оружие" для войны против Украины - FAZ

21:02

Доллар начал расти, евро - "просело": официальный курс на 18 ноября

20:47

Довел до истерики: муж Тодоренко публично опозорил ее во время шоу

20:29

"Мне было приятно узнать": Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным

19:50

"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

19:33

После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

19:29

РФ создает фейковую "победу": в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

19:05

1000 дней "большой" войны с Россией: что дальше?мнение

Реклама
19:04

Традиция зародилась неожиданно: почему мы пьем шампанское на Новый год

18:49

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

18:40

"Ему именно это и нужно": Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину

18:40

Надя Дорофеева впервые сообщила о будущем материнстве - детали

18:40

Зеленский сделал важное предостережение перед переговорами Шольца и Путина - СМИ

18:06

При администрации Трампа война в Украине закончится быстрее, - Зеленский

17:51

Водителям на заметку: где нельзя парковать авто - грозит большой штраф

17:36

Украина повредила два корабля в Каспийске: разведка Британии оценила атаку по РФ

17:27

"Используют специальные одеяла": войска РФ изменили тактику на фронте - ВСУ

17:13

Сразу минус 10 лет: 3 правила от дизайнера, как выглядеть моложеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять