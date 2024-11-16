Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

Оккупантам также удалось продвинуться в ряде населенных пунктов.

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Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин DeepState

Кратко:

Армия РФ оккупировала Максимовку в Донецкой области

Захватчики также продвинулись в ряде населенных пунктов

Российские оккупационная армия захватила Максимовку в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState. В сообщении проекта в Telegram 15 ноября отмечалось, что этот населенный пункт был оккупирован.

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Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Напомним, село Максимовка Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины имело статус поселка до 2011 года.

Согласно данным переписи 2001 года, население села составляло 793 человека.

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Ранее сообщалось, что РФ создает фейковую "победу " - в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине. Российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе", объяснили аналитики.

Также ранее Главред сообщал, что полковник Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев оценил вероятность наступления российской армии в Запорожской области. Он отметил, что 90 тысяч российской группировки явно недостаточно для того, чтобы атаковать и тем более оккупировать Запорожье. В то же время эксперт предупредил о том, что определенные действия тактического характера по силам российской армии.

Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

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