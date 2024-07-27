Новые графики отключений: в Минэнерго анонсировали изменения на сегодня

Несмотря на атаку оккупантов на энергосистему отключения света по всей Украине будут применять только вечером.

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Несмотря на вражеские атаки отключение света по Украине планируют только на вечер / Коллаж: Главред, фото: flickr

Враг атаковал объекты энергосистемы в Черниговской и Днепропетровской областях, а в Донецкой области обстрелял шахту. Однако графики отключений будут применять по Украине только с 17:00 до 23:00.

В Telegram "Минэнерго" сообщили, что ограничения будут действовать в объеме одной очереди. Об изменениях в графиках каждой области можно узнать на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

"Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением", - добавили в ведомстве. видео дня

Ситуация в энергосистеме при этом остается сложной, наблюдается значительный дефицит мощностей, в частности в результате массированных вражеских атак. Украина потеряла 9 ГВт производственных мощностей.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Недавно стало известно, что в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Также для уменьшения дефицита в энергосистеме могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Накануне сообщалось, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже пройден. По состоянию на сейчас ситуация с электроснабжением на сейчас улучшилась.

Напомним, в Украине есть вероятность пройти ближайшие три месяца с нежесткими графиками отключений электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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