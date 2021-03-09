Новый перерасчет пенсий с 1 апреля - кого коснется по закону

Кого коснется новый перерасчет пенсий / УНИАН

В Украине с 1 апреля 2021 года проведут новый перерасчет пенсий ‒ для тех украинцев, которые продолжили работать уже после выхода на собственно пенсию. Как гласит текст закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", опубликованного на сайте Верховной Рады, таким людям повысят и размер самой выплаты и прибавку за стаж.

На данный момент по официальным данным, всего в Украине около 2,7 миллиона работающих пенсионеров. Размер пенсии им обязаны пересчитывать 1 апреля каждого года ‒ при условии, что у таких людей набралось два года дополнительного трудового стажа.

Как проходит повышение пенсий:

Если люди выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж ‒ 35 гривен 30 копеек);

Размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если расчетный размер пенсии человека составляет 6 тысяч гривен, то после двух лет дополнительного стажа повышение составит 120 гривен.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", – говорится в законе о пенсионном страховании.

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