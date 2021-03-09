Новый перерасчет пенсий с 1 апреля - кого коснется по закону

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, с 1 апреля нынешнего года часть украинцев попадет под новый перерасчет пенсий в сторону увеличения.
В Украине с 1 апреля 2021 года проведут новый перерасчет пенсий ‒ для тех украинцев, которые продолжили работать уже после выхода на собственно пенсию. Как гласит текст закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", опубликованного на сайте Верховной Рады, таким людям повысят и размер самой выплаты и прибавку за стаж.
На данный момент по официальным данным, всего в Украине около 2,7 миллиона работающих пенсионеров. Размер пенсии им обязаны пересчитывать 1 апреля каждого года ‒ при условии, что у таких людей набралось два года дополнительного трудового стажа.
Как проходит повышение пенсий:
- Если люди выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж ‒ 35 гривен 30 копеек);
- Размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если расчетный размер пенсии человека составляет 6 тысяч гривен, то после двух лет дополнительного стажа повышение составит 120 гривен.
"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", – говорится в законе о пенсионном страховании.
Читайте такжеВ Минсоцполитики назвали дату получения украинцами повышенных пенсий
Напомним, ранее сообщалось:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.