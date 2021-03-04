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Скольким украинцам минимально подняли пенсии - ответ Пенсионного фонда

4 марта 2021, 15:59
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В профильном ведомстве опубликовали официальную статистику по поводу того, сколько украинцев попали под индексацию пенсий 1 марта 2021 года.

Пенсии
В Пенсионном фонде ответили, скольким украинцам минимально подняли пенсии / УНИАН

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года успели провести для 9,76 миллиона пенсионеров. Из числа перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 миллиона пенсионеров. Такую статистику опубликовали представители пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно имеющимся данным, прибавку к пенсии получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупредили, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
  • Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.

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