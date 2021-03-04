Скольким украинцам минимально подняли пенсии - ответ Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде ответили, скольким украинцам минимально подняли пенсии / УНИАН

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года успели провести для 9,76 миллиона пенсионеров. Из числа перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 миллиона пенсионеров. Такую статистику опубликовали представители пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно имеющимся данным, прибавку к пенсии получили:

до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,

от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,

более 1000 гривен - 3,3%.

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Напомним, ранее сообщалось: