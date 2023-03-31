Обливания водой, палки и ведра: под стенами Киево-Печерской Лавры началось "веселье"

Священники УПЦ МП начали устраивать провокации, которые попали на видео.

Происходящее под Лаврой / ТСН

В Киево-Печерской Лавре с утра 31 марта продолжаются споры. В ход пошли уже вода и палка. Так, священник УПЦ МП вышел из храма с ведром воды и будто освятил активиста на протезе, но очень обильно облил его.

Парень отмахивался от священника палкой, но тот продолжал лить воду, пишет ТСН.

В ответ еще один активист облил священника водой из бутылки. Парень, облитый водой, представился журналистам Евгением, активистом.

видео дня

Один из верующих УПЦ стоит теперь на входе с палкой, которую отломали с плаката противников МП.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

30 марта хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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