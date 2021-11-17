ОБСЕ обнаружила десятки танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала военную технику оккупантов в запрещенной зоне на Донбассе / Фото Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала военную технику на оккупированной территории Донбасса.

Вооружение, которое обнаружили беспилотники дальнего радиуса действия, расположено по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения. Боевые машины выявлены в населенном пункте в неподконтрольном правительству районе, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 ноября.

В частности, за линиями отвода миссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу на полигоне около н. п. Покровка Донецкой области (36 км восточнее Донецка).

Среди них 13 танков типа Т-72, 7 танков Т-64, 10 танков неустановленного типа и одна самоходная гаубица "Гвоздика" 122-го калибра.

Читайте такжеКрылатый трофей – прямое доказательство войск РФ на Донбассе: ВСУ сбили еще один вражеский БПЛАТакже ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На территории объекта в жилом районе н. п. Безыменное (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил две вражеских машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и одну, вероятно, радиорелейную станцию.

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Возможное вторжение России в Украину

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

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