"Очень красивые, стоят в доме": в Фастове две женщины украли цветы с могил военных

За надругательство над могилами погибших военнослужащих задержанным женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

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В Фастове две женщины украли цветы из могил военных/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео полиции

В Фастове Киевской области две женщины почтенного возраста забрали с могил военных вазы с цветами, чтобы поставить у себя дома.

Женщин задержали полицейские. Когда их спросили, почему они забрали цветы, женщины объяснили, что те им просто понравились. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что на днях в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица на Интернациональном кладбище похитили декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

видео дня

Правоохранители с помощью камер наблюдения установили личности этих женщин. После этого их задержали. Нарушительницами оказались местные жительницы. Полицейские нашли украденные цветы по месту жительства женщин, после этого изъяли украденное.

Во время допроса одна из нарушительниц объяснила, что взяла цветы, потому что они ей понравились, и она хотела, чтобы они стояли у нее дома.

"Ну, думаю, красивые. Думала, может, положили их, чтобы взять, что ли. Очень красивые... Дома сейчас стоят у меня", – рассказала женщина.

По факту надругательства над могилами, по процессуальному руководству Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранткам о подозрении (ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины). Женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Черкасщине подростки поиздевались над могилой погибшего защитника Украины. Вандализм подростки совершили над могилой павшего осенью прошлого года военного Михаила Легенчука.

Также сообщалось, что украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке. Женщину нашли. Она полностью признала вину и раскаялась в преступлении.

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