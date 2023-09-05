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Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

Сергей Кущ
5 сентября 2023, 12:54 обновлено 5 сентября, 12:54
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Женщину нашли. Она полностью признала вину и раскаялась в преступлении.
Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего
Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего / Фото: pixabay.com

В Ровенской области судили женщину, которая украла розы с могилы военнослужащего. Инцидент произошел еще 10 апреля на кладбище в селе Козин Дубенского района.

В приговоре Радивиловского райсуда сказано, что женщина "подошла к могиле и руками достала цветы розы в количестве 20 штук, с которыми покинула место совершения уголовного преступления".

Женщину нашли. Она полностью признала вину и раскаялась. Она рассказала, что в тот день шла на могилу к своему свекру, "увидела красивые розы и решила подарить их невестке на день рождения".

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Об обвиняемой известно, что она состоит на учете у врача-психиатра с 1998 года, однако согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, по состоянию на момент совершения преступления она не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.

Судья признала женщину виновной и назначила ей год испытательного срока. Розы постановили отдать владельцам.

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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