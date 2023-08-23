Офицер рассказал, разумно ли сражаются с ВСУ русские оккупанты

По словам заместителя командира батальона "Арей" Сергей Жеребило, у русских оккупантов не хватает духа, мотивации и понимания для боев.

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Сергей Жеребило оценил бои ВСУ с русской армией / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Русское командование в целом (за исключением отдельных военных частей) использует свои оккупационные войска в боях с ВСУ малорационально. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

"Россияне и разум – это вообще несовместимые вещи, с точки зрения военного дела. У нас с ними очень разные подходы. Повторюсь, для русских человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Они просто бросают людей со стрелковым оружием на заведомо невыгодные позиции. У россиян почти нет коммуникации, ощутимы проблемы со связью. В этом смысле у них все на уровне конца Афганской войны. Кстати, в Нескучном мы видели, как русские таскали "тапики", которые использовались еще во времена Второй мировой войны – напомню, это проводные телефоны, та самая связь со Смольным", – сказал он.

По словам Жеребило, у русских оккупантов не хватает духа, мотивации и понимания для боев.

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"Потом мы столкнулись и вели контактные бои с российскими десантниками, теми резервами, которые подтянул противник, а вот это достаточно опытные военные. У них заметно хорошее слаживание. Но все-таки духа, мотивации и понимания, за что они здесь воюют и зачем, им очень не хватает. Когда на фронте все хорошо, россиянам легко быть героями и отправлять домой, куда-то в Уссурийский край, фоточки с медальками, рассказывать, как они здесь героически воюют, пересылать денежки. А если запахнет жареным, то тут уж им не до фоточек и героизма, ведь если боец без мотивации и уверенности в том, что он это делает ради своей родины и своего будущего, это совсем другое дело", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ идут вперед, несмотря на упорные бои, заявили в разведке Минобороны Великобритании. Согласно данным аналитиков, войска продолжили продвижение на Бердянском направлении, а российские оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении в Харьковской области.

В Институте изучения войны считают, что у ВСУ есть множество способов перерезать сухопутный коридор РФ. Как полагают аналитики, освобождение Мелитополя – только один из способов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется. По его словам, динамика боевых действий указывает на то, что наступление не будет стремительным.

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