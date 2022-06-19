Оккупанты пошли на штурм и понесли значительные потери: какая ситуация на фронте

Сергей Гайдай / Фото УНИАН, Суспільне

Сегодня, 19 июня, россияне пытались осуществить прорыв в районе Тошковки Луганская область, даже имели успех, но после работы украинской артиллерии - оккупанты потерпели поражение.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, самая тяжелая военная ситуация в Украине - именно в Луганской области.

Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, оккупанты пытаются захватить город полностью, но им это не удается, они несут массовые потери.

"Лисичанск под украинской властью, но город под постоянными российскими обстрелами. "Тихая" эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно", - прокомментировал Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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