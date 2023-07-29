Оккупанты сами начнут убегать из фронта: Загородний рассказал, когда это произойдет

Эксперт считает, что есть лишь два события, после которых даже в России все поймут, что оккупанты проиграли.

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Российские оккупанты начнут сами бежать с фронта / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Украинские военные делают все, чтобы освободить земли и уничтожить врага. Всего два события заставят оккупантов убегать с поля боя. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он убежден, что РФ окончательно осознает свое поражение после того, как украинские военные освободят Бахмут и выйдут на берег Азовского моря.

"После этого даже самым заядлым оптимистам в РФ станет понятно, что война окончательно проиграна Россией, и с Путиным нужно что-то делать", - сказал Загородний.

Смотрите видео с чатом Тараса Загороднего на Главреде:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

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