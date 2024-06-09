'Оккупанты снова будут под Киевом': что повлияет на такой ход войны - генерал

Если помощь и в дальнейшем будет продолжать так медленно поступать в Украину, то нет гарантий, что Россия не захватит новые территории, говорит генерал.

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Сегодня главное - помочь Украине выстоять и не потерять новые территории / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Помощь от союзников поступает в Украину слишком медленно. Об этом заявил бывший директор Военной школы, профессор военной стратегии Sciences Po и HEC генерал Винсент Депорт, передает franceinfo.

Он отмечает, что на сегодня главное - помочь Украине выстоять и не потерять новые территории.

"Необходимо согласовать сроки поставки, чтобы не дать России выиграть на поле боя", - сказал он. видео дня

По словам генерала, если помощь и в дальнейшем будет продолжать так медленно поступать в Украину, то нет гарантий, что Россия не захватит новые территории. Украина и союзники должны выработать общую стратегию обороны и придерживаться ее.

"Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что в ноябре следующего года россияне не будут под Киевом... Запад постоянно находится в реакции, а не в действиях. Мы должны перейти к стратегии. Предоставление оружия, расширение номенклатуры вооружений - это не стратегия", - отмечает Винсент Депорт.

Он также подчеркивает, что стратегия заключается в том, чтобы союзники определили свои реальные возможности и, исходя из этого, нужно выстраивать военные действия.

"Что возможно сегодня, так это не мечтать о возвращении утраченных земель, это невозможно немедленно, но мы должны обеспечить, чтобы украинская армия выстояла, а затем стала сдерживающей силой, чтобы показать президенту Путину, что он может больше потерять, чем получить, продолжая свою агрессию", - подытожил профессор военной стратегии.

Что известно о franceinfo? France Info (стилизовано - franceinfo:) - французский общественный информационный телеканал, созданный медиа-группами Radio France, France Tеlеvisions, France Media World и Национальным институтом аудиовизуальной информации (INA). Начал вещание 31 августа 2016 года в приложении и на сайте, а цифровое и кабельное вещание началось 1 сентября 2016 года, пишет Википедия.

Наступление РФ в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты активизировали проведение наступательных действий в направлении города Часов Яр в Донецкой области. В частности, враг штурмует позиции украинский военных с применением бронетехники вблизи Андреевки и Клещеевки.

В то же время, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцев и Волчанска.

Известно и то, что российские войска в ближайшее время, вероятно,пойдут в новое наступление - на Сумском направлении, чтобы прорвать границу и еще больше растянуть линию фронта.

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