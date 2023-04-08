"Они все видят!": Скабеева закатила истерику перед контрнаступлением ВСУ

Судя по всему, пропагандистка уже не верит в то, что оккупанты удержат оборону.

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Скабеева закатила истерику перед контрнаступлением ВСУ / скриншот

Перед контрнаступлением ВСУ у российских пропагандистов началась настоящая истерика.

Путинистка Ольга Скабеева в эфире росТВ не понимает, как российские оккупанты могут готовиться к обороне Крыма, когда американцы за всем наблюдают.

Речь идет о спутниковых снимках американской компании Maxar, которые накануне публиковало издание The Washington Post.

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"Иными словами, американцы все видят! А если так, то, значит, и украинцы! В этом смысле как устраивать оборону, когда все вообще, как на ладони?", - пожаловалась Скабеева.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России.

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