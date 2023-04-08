Россию охватила паника в ожидании контрнаступления ВСУ – Институт изучения войны

Так называемые "документы" о контрнаступлении ВСУ были распространены в Сети еще 4 марта и попали в западные СМИ лишь через месяц, пишут в ISW.

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Армия Украины готовится к контрнаступлению и освобождению своих территорий / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

В стране-агрессоре России панически отреагировали на якобы "утечку секретных документов" США и НАТО по войне в Украине. Сведения появились в Сети еще в начале марта, но попали в западные средства массовой информации лишь через месяц. Реакция среди, дескать, российских "блогеров", вне зависимости от того, достоверная данная информация или нет, показывает, что россияне паникуют в преддверии наступления ВСУ. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что на территории РФ с тревогой отреагировали на "утечку секретных документов Запада по войне в Украине".

"Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в Сети еще 4 марта. Остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц. В российских Telegram-каналах дополнительно циркулируют явно сфальсифицированные версии документов, занижающих заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ", - пишут аналитики.

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Также в Институте изучения войны подчеркнули, что независимо от того, достоверные "документы" или нет, реакция так называемой "российской блогосферы" на данные, указанные в них, свидетельствует об опасениях России в связи с грядущим контрнаступлением сил обороны Украины.

"Слив в Сеть документов" США и НАТО по контрнаступлению ВСУ

Американское издание The New York Times ранее опубликовало материал, в котором речь шла о том, что на этой неделе в социальных сетях Twitter и Telegram были опубликованы "секретные документы" с планами США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

По данным журналистов, в Пентагоне проводят соответствующее расследование. Военные аналитики сказали, что документы, скорее всего, в некоторых моментах отличаются от их первоначальных вариантов. В частности, потери ВСУ завышены, а оккупантов РФ – занижены. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о кампании Москвы по дезинформации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация относительно якобы "деталей подготовки контрнаступления ВСУ" является российским вбросом.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - сказал чиновник.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что распространение сведений о "контрнаступлении ВСУ" – попытка оккупантов России замедлить или сорвать военную операцию Украины по освобождению своих территорий. Захватчики хотят посеять хаос и сорвать поставки западной военной помощи.

Война России против Украины: