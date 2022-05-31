"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФ

Зеленский / Reuters, president.gov.ua

Нефтяное эмбарго, которое утвердили страны ЕС, приведет к большей изоляции России и оставит ее на обочине современной экономики.

"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что отказ от российской нефти оставит ее на обочине современной экономики и она не сможет приспособиться к нововведениям.

"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - подчеркнул президент Украины.

По словам президента, Украина будет работать над подготовкой седьмого пакета санкций Европейского союза против России за полномасштабное вторжение.

"Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет санкций, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира со страной-террористом", - отметил он.

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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