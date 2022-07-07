"Отца уже не было дома": Зеленская впервые рассказала, как убегала с детьми от ужасов войны

Елена Зеленская рассказала, как убегала с детьми из Киева / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди страны Елена Зеленская поведал в интервью американским журналистам, как с детьми убегала от войны. Вечером до начала вторжения она не успела собрать "тревожный чемоданчик", поэтому хватала все вещи "на ходу". Из-за риска отслеживания российскими оккупантами, им с детьми категорически не разрешали пользоваться мобильными телефонами, был также запрет на соцсети.

В жуткую ночь, 24 февраля, Елену Зеленскую, как и многих украинцев, разбудил грохот мощных взрывов. Она встала с постели и увидела в соседней комнате уже одетого мужа, президента Украины Владимира Зеленского.

"Эмоционально он был похож на струну на гитаре, натянутую до предела. Но на его лице не было ни страха, ни растерянности. Он был полностью собран, сосредоточен", - вспоминает Зеленская в интервью американскому журналу TIME.

Они говорили лишь пару минут. Президент сказал, что началась война.

"Ему больше нечего было сказать, а я не знала, что спросить", – добавила Зеленская.

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Когда дети проснулись, отца уже не было дома. Сын Кирилл собрал в маленький рюкзак несколько вещей: маркеры, книгу-головоломку, детали частично собранного набора "Лего". 17-летняя дочь Александра связалась со своими друзьями через социальные сети, пытаясь лучше понять, что происходит снаружи. В этот момент низко над домом пролетел истребитель. Они спустились в подвал.

Семья Зеленского не хотела бежать и оставлять своих питомцев: двух собак, кошку и попугая по имени Кеша. Но спорить с главой семьи не было смысла. Адрес дома был обнародован в СМИ. Так, первая леди упаковала семейные вещи в один чемодан на колесиках и поехала с детьми в Офис президента, чтобы попрощаться с мужем и отцом, который на тот момент уже принял решение остаться в Киеве.

Прощание было несентиментальным. Семья даже не зашла в отдельную комнату, чтобы поговорить. Они обнялись в коридоре, обменявшись несколькими торопливыми словами, пока мимо проносились помощники.

Друзья в Европе предложили приютить семью на время войны. Но Зеленскую и детей не вывезли из страны. Они остались в Украине и были вынуждены постоянно передвигаться, чтобы избежать угроз безопасности.

Кроме запрета пользоваться средствами связи, из соображений безопасности им также не разрешили общаться с президентом по видео.

"Они видели, что папа был на работе и выглядел нормально. В этом была какая-то стабильность", – сказала Зеленская о детях.

На данный момент семья все еще разделена. Первая леди понимает, что у них мало шансов вернуться к нормальной жизни, пока бушует война.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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