Арестович ответил на "апокалиптические прогнозы" по войне с Россией

Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи, что украинские власти якобы планируют "сдать" Одессу. Он заверил, что оккупанты ни в коем случае не возьмут город.

"Кульминация того, что я слышал за эту войну: одесситы написали и попросили прокомментировать, что якобы в Киеве на совещании решили сдать Одессу. Вот так логика у нас: Змеиный берем, а Одессу отдаем. Уважаемые одесситы, Одессе не угрожает вообще ничего. Для того, чтобы хоть что-то сделать с Одессой (оккупантам. - Ред.), нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были разрушены в начале войны, когда у россиян были все силы и шансы взять Николаев. Но не взяли. Сегодня взять его – шансов никаких", – заверил Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович привел пример, что для того, чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% войск РФ в Украине, а это 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих районах.

"И все равно, эта "эпопея" продолжалась 90 дней. Чтобы повторить этот "успех", нужно эти 60% переместить на Одесское направление. И как они будут перетягивать войска через два несчастных моста: Антоновский и Новую Каховку. Даже в случае попытки переместить туда эту группировку войск, там будет в течение недели 50 "чернобаевок", — говорит он.

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По словам Арестовича, Одессе грозят удары крылатыми ракетами, но их сбивает ПВО.

"И все. Одесса не может быть взята ни в этой реальности, ни в параллельной", – подытожил советник Офиса президента.

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Напомним, в конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что число убитых бойцов Вооруженных сил Украины во время войны приближается к 10 тысячам.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 июня потери РФ в войне с Украиной составляют 35,5 тыс. человек.

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