"Чудеса происходят": Арестович рассказал о поразительном изменении в армии РФ

На Изюмском направлении уже не поступают резервы из России или из других участков фронта, говорит Арестович.
На Изюмское направление к оккупантам уже не поступают резервы из России или других участков фронта.
Как рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным, захватчики периодически перекидывают свои БТГ то на Попаснянское, то на Изюмское направления в зависимости от направления главных усилий.
Это утомляет войска и свидетельствует о том, что на нынешнем этапе России туговато с резервами.
"На Изюмском направлении чудеса, там леший бродит. Вторые или третьи сутки отмечена прелюбопытнейшая вещь: уже не поступают резервы из России или из других участков фронта. И Попаснянский, и Изюмский направления перебрасываются двумя-тремя батальонно-тактическими группами в зависимости от того, где направление главных усилий у них, что вчера вечером было решено. Во-первых, это умучивает войска. Во-вторых, они вступают в бой неподготовленными, не имея возможности войти в курс дел", - рассказал советник председателя ОП.
По словам Арестовича, четыре ротации за 84 дня там произошли.
"Это целая история, которая показывает, что с резервами не вообще, но на этом этапе туговато. Есть БТГ несчастные, которые штурмуют, штурмуют Долину дней, неуверенно, 50 и Богородичное. Затем перекинулись и поштурмовали от Попасной немного в сторону, и потом снова – на Долину. Вот так бедные туда-сюда носятся. Четыре ротации за 84 дня там произошли. Ротированные выходят с большими потерями", – проинформировал Арестович.
Читайте также"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из Северодонецка
Смотрите онлайн новости Донбасс
Напомним, в конце июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что число убитых бойцов Вооруженных сил Украины во время войны приближается к 10 тысячам.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 июня потери РФ в войне с Украиной составляют 35,5 тыс. человек.
Читайте также:
- "Показывает войну на грани": в ОП объяснили функцию Арестовича
- России некого бросать на "освобождение" Донецкой области - Арестович
- Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую и Луганскую области