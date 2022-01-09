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"Панацеи нет": Голубовская предупредила о чрезвычайно резком подъеме заболеваемости COVID-19 в Украине

9 января 2022, 15:48

Голубовская также призвала готовить больницы и стараться госпитализировать людей до того, как у них наступит дыхательная недостаточность.

Голубовская, коронавирус
Голубовская предупредила о чрезвычайно резком подъеме заболеваемости COVID-19 / коллаж Униан, Reuters

Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.

На своей странице в Facebook Голубовская отметила, что разница заключается в том, что раньше все новые штаммы вытесняли предыдущие и количество заражений становилось буквально единичным.

"В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными...после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – спрогнозировала медик.

Она отметила, что несмотря на то, что вариант Омикрон реже вызывает тяжелое течение болезни, все равно нужно начинать лечить вызванный им COVID-19 как можно раньше.

Голубовская также призвала готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать людей из группы риска до того, как у них наступит дыхательная недостаточность, для введения противовирусного препарата. Это поможет уменьшить нагрузку на отделения интенсивной терапии, повысить выживаемость пациентов и снизить общую летальность.

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Врач добавила, что, если полностью вакцинированный человек все же заразился коронавирусом, ему тоже не стоит откладывать поход к врачу и надеяться на то, что организм защищен.

"В общем, друзья, без паники, все неплохо лечится, если вовремя, хотя панацеи нет...Помните, что от понимания вами основных положений данной проблемы зависят ваши же здоровье и жизнь", – резюмировала Голубовская.

Напомним, 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

Эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения Омикроном – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

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