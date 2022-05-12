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Марки с Зеленским по 500 злотых за штуку уже раскупили: почему они так ценны

12 мая 2022, 16:42

В Польше выпустили почтовую марку с лицом Владимира Зеленского. Их количество ограничено.

польская марка с Зеленским
В Польше выпустили почтовую марку с изображением Владимира Зеленского / Лукаш Вантух

В Польше выпустили новую почтовую марку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Из-за огромного спроса продажу марок с Зеленским пришлось остановить уже через несколько часов. Об этом сообщил депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух.

Инициатором создания марки стал именно Лукаш Вантух. Не смотря на то, что стоимость лишь одной марки 500 злотых, их раскупили очень быстро.

Всего было напечатано лишь 99 листов по 9 марок на каждом. Все они пронумерованы и имеют QR-коды.

"Цена одной марки 500 злотых (набор 4500 злотых). Такая цена действует всего несколько дней. И тогда она вырастет. А если я смогу завершить весь план, я перестану его продавать и он будет доступен только на аукционах. Как всегда, вся сумма идет на закупку гуманитарной помощи для Украины", - написал Лукаш Вантух.

Одну из таких марок планируют подарить самому же Владимиру Зеленскому. Стоит отметить, что пока не планируется печать новой партии марок.

Согласно курсу обмена валют на сегодня, 500 польских злотых равна почти 3300 грн, а 4500 злотых - почти 30 тыс. грн.

  • Польская почтовая марка с Зеленским
    Польская почтовая марка с Зеленским Лукаш Вантух
  • Польская почтовая марка с Зеленским
    Польская почтовая марка с Зеленским Лукаш Вантух

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Как появилась украинская марка с "русским кораблем"

24 февраля украинские пограничники и воины ВСУ, которые находились на острове Змеиный, отказались сдаваться в плен российским оккупантам, которые выдвинули им ультиматум: либо в плен, либо обстрел. Тогда же украинский пограничник Роман Грибов передал врагу сообщение: "Русский корабел, идти ...". Позиции украинских защитников обстреляли, а выживших взяли в плен.

Эти слова на столько объединили украинцев, что они начали звучать из каждого населенного пункта и были написаны на многих билбордах.

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение новую патриотическую марку с украинским воином на фоне вражеского корабля и надписью "Русский корабль иди на**й". Как шутили в компании, очередь за маркой была длинная, чем за смартфоном.

Что самое интересное, украинские защитники вернулись из плена, марки быстро начали раскупать, а русский военный корабль (крейсер Москва) ... утонул. Уже 13 апреля ВСУ выпустили ракеты модели "Нептун", нанесшие крейсеру роковые повреждения. Россияне до сих пор пытаются отыскать своих детей-срочников, "которые не были в государственных водах Украины".

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