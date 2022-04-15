Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

Очередь за маркой в Киеве / Укрпочта

На презентованную два дня назад госкомпанией Укрпочта почтовую марку с пресловутым русским военным кораблем среди украинцев громадный ажиотаж. Фото огромной очереди за маркой в Киеве на Главпочтамте разместили на странице Укрпочты в сервисе микроблогов Twitter.

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за Айфоном", - так подписана фотография.

Жители Днепра, Ужгорода и Запорожья прямо пишут, что марку купить просто невозможно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы и находятся в русском плену.

Впоследствии пограничников удалось вырвать из рук оккупантов. И автор крылатой фразы "Русский корабль, иди ..." Роман Грибов вернулся в родной регион - Черкасскую область. Где и получил награду.

13 апреля тот самый корабль оккупантов - флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" - оказался фатально поврежден украинскими ракетами модели "Нептун". И на следующий день затонул.