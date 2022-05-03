"С нами обращались хуже, чем с собакой": автор фразы о русском корабле шокировал о плене в РФ

Роман Грибов / Черкасская ОДА

Один из защитников острова Змеиный Роман Грибов рассказал, как русские военные обращались со своими пленными.

31-летний украинский пограничник Роман Грибов послал российский военный корабль 24 февраля в день вторжения России в Украину в ответ на предложение сдаться во время атаки на остров Змеиный.

Запись стала символом борьбы с русскими оккупантами.

Как рассказал Грибов Суспільне Черкассы, в родных Черкасах он известен как диджей Ромео, ведь раньше постоянно отвечал за музыку на дискотеках. По его словам, музыка все еще занимает важное место в его жизни.

Сразу по возвращении из плена он посетил свою семью.

"Месяц я уже нахожусь дома. Первую маму увидел, зашел к ней, а потом поехал к жене. Просто хотелось день-два побыть с женой, а потом хотелось увидеть друзей, товарищей, потому что все за меня переживали", - поделился мужчина.

Он рассказал, что его близкие подавали заявления в соответствующие инстанции, чтобы освободить его из плена.

Также Грибов рассказал, почему решил стать военным. Как оказалось, он мечтал об этом с детства.

"Пошел в своем городе в военкомат, взял направление. Захотел в спецвойска в морскую пехоту и попал в Одессу. Я думаю это одно из элитных подразделений Украины, поэтому я хотел туда попасть… В 2018 году я подписал контракт и в Одесской области я начал служить", - говорит пограничник.

"Когда мы увидели на горизонте орков, тогда уже поняли, что началась полномасштабная война. Приехал морской десант, включили их знаменитую запись, что мы должны сдаться, потому что нас будут сейчас бомбить. Немного было страшно, но хотелось дать им достойный ответ. Почему-то эта фраза вдохновила людей, стала лозунгом с первого дня войны. Так как эта фраза нашему народу подняла немного настроение, мама поддержала, хоть это и не очень хорошо. Но я уже взрослый, можно так выражаться", - рассказал военный.

Также он добавил, что россияне не знали, что именно он автор фразы о корабле: "Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся".

Российские военные трижды перемещали пленных — сначала в Крым, затем в палаточные лагеря, СИЗО: "С нами обращались хуже, чем с собаками. Когда (мы) в СИЗО попали, нас переодели в робу зэков. Так как у нас не было никакой информации, что в Украине происходит, пока мы были у них, они давили тем, что они уже захватили Украину, нам нет никакого смысла возвращаться".

Несмотря на это, Грибов признался, что у него всегда была надежда, что их освободят из плена.

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Пехотинец рассказал, что каждый день молился и мысленно был со своей семьей. Когда пленных везли на обмен, им не рассказали, куда они едут: "С петлями на шеях руки связывали, забросили в машину, как мясо. Сверху и вещами поприкидывали и так возили часа три-четыре. Многие задыхались, потому что петли на шее затягивались и никто их не попускал… Никто не ожидал, что мы едем на обмен. Но в последний момент сказали, что происходит обмен. А думали, что едем на расстрел".

Также Грибов прокомментировал популярность, которую он получил благодаря фразе о российском военном корабле: "Очень энергичный был отпуск, со многими познакомился, много где побывал. Все было хорошо, готов идти дальше. Я возвращаюсь в службу. Снова в строй. На мою страну напал враг, ее нужно защищать. За нами правда, за нами победа".

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