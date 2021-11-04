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Под Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на месте

4 ноября 2021, 09:37
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Вблизи села Агрономическое подросток катался на велосипеде. Участок, на котором он пересекал трассу, был плохо освещен. Водитель иномарки не заметил мальчика.

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Под Винницей погиб несовершеннолетний велосипедист / ua.depositphotos.com

В среду, 3 ноября, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии.

Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, ДТП произошло около 17:30 вблизи села Агрономическое. За рулем иномарки находился 60-летний житель города Ровно.

По предварительной информации следствия, мальчик пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. Участок, на котором он пересекал трассу, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель просто не заметил ребенка, говорят в полиции.

60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.

Водителя пока что не задерживали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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Как сообщал Главред, 24 октября в Одессе произошло смертельное ДТП. 37-летний житель Одесского района на Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок. В результате, 10-летний мальчик умер.

28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

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