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"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

18 февраля 2023, 14:31
Пригожин инвестировал в захват Бахмута практически все свои ресурсы, в том числе применил нетрадиционный подход.
Бахмут
Бахмут / соцсети

Российские оккупанты с лета пытаются захватить Бахмут в Донецкой области, но их попытки разбиваются об ВСУ.

Военный эксперт Алексей Мельник в комментарии Обозревателю отметил, что Пригожин инвестировал в захват Бахмута практически все свои ресурсы, в том числе применил нетрадиционный подход – использование заключенных.

"Очевидно, что на тот момент, когда он сказал, образно говоря, "Владимир Владимирович, дай я", у него была уверенность в том, что это дело нескольких недель или месяцев. А потом уже было поздно отходить от этого, признавать, что он не может захватить Бахмут", - пояснил эксперт.

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Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Также он отметил, что штурму Бахмута в последние недели подключились регулярные войска РФ.

"Потому, скорее всего, это иррациональный подход. Конечно, если в июле Бахмут имел чисто тактическое значение для россиян, то сейчас он уже приобрел больше символическое, политическое значение. Я объясняю это прежде всего такими причинами", - подытожил эксперт.

Бои за Бахмут

Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут в Донецкой области, но у них ничего не получается. Ситуация сложная. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко рассказал, что враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут к годовщине полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город ко дню рождения Путина 7 октября, но провалил "планы".

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 14 февраля заявил, что захватчикам в ближайшее время взять город не удастся, там идут тяжелые бои.

Украинские военные могут выйти из Бахмута, если оккупанты "перережут" основные логистические пути, которые ведут к городу. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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