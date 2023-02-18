Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под Бахмутом

Силы обороны Украины продолжают героически удерживать Бахмут Донецкой области, который штурмуют российские оккупационные войска. В Сети появились кадры, как боец ВСУ прямо из окопа ведет интенсивный огонь по вражеским подразделениям.
В Twitter-аккаунте Андрей Л. опубликовано видео стрелкового боя между бойцами сил обороны Украины и оккупантами РФ. Один из украинских военных уверенно ведет огонь по российским захватчикам под Бахмутом.
"Еще одно видео от украинского Рембо", - говорится в подписи к видео.
Наступление России на Донбассе
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее заявили, что агрессор РФ не готова к большому наступлению к годовщине своего полномасштабного военного вторжения. По данным разведки, оккупанты будут атаковать в Донецкой и Луганской области, чтобы попытаться достичь тактического продвижения.
Журналисты The New York Times написали о том, что оккупанты России хотят собрать десятки тысяч солдат и намереваются окружить ВСУ на Донбассе. Чтобы отвлечь внимание сил обороны Украины, они могут открыть второй фронт с ударом в Харьковской и Сумской областях.
В Институте изучения войны полагают, что наступление РФ на Донбассе осложнено недостаточным уровнем подготовки вражеских российских подразделений. Большинство кадров у россиян – мобилизованные. В качестве примера аналитики привели ситуацию с разгромом 155-й бригады морских пехотинцев оккупантов под Угледаром.
Война России против Украины на Донбассе:
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