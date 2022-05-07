Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с Россией

Подоляк / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента объяснил, что у переговоров с Россией две составляющие.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире радио НВ, есть гуманитарная составляющая переговоров с Россией и политическая. И вести переговоры в рамках гуманитарной составляющей (обмен пленными, гуманитарные коридоры) обязательно.

"Вести переговоры с Россией можно в рамках гуманитарной составляющей, то есть обмен пленными, гуманитарные коридоры, которыми занимается госпожа Верещук, и так далее. То есть такие (переговоры – ред.) обязательно вести. Мы должны своих людей либо забирать, либо завозить что-то, в том числе медикаменты, и тому подобное", - сообщил он.

В настоящее время, по словам Подоляка, переговоры стоят на паузе.

"Что касается политической составляющей переговоров, я еще раз подчеркиваю, что президент директивно нам предложит: или мы продолжаем какие-то переговоры вести или мы не продолжаем. Сегодня переговоры стоят на паузе, президент неоднократно уже об этом говорил", — резюмировал советник руководителя ОП.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, который оказался в российской блокаде.

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