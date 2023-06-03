Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

Агрессор Россия бросила все боеспособные силы на оккупацию Украины и теперь ей не хватает войск для прикрытия своей территории, отметил Андрей Юсов.

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Москва не может остановить добровольцев России на Белгородщине - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия предпринимает неудачные шаги по подавлению действий ополченцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода в Белгородской области. Все боеспособные войска Москва бросила на оккупацию Украины и теперь ей нечем прикрыть свои границы. В такой ситуации, учитывая будущее освобождение ВСУ своих территорий, РФ может столкнуться с бунтами или внутренними конфликтами. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире Суспільне он рассказал о том, что поражение России в войне против Украины может привести к внутренним конфликтам в самой РФ.

"Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины", - отметил Юсов.

По его словам, поспособствовать подобному развитию событий могут и успешные действия Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в Белгородской области.

"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники", - отметил Юсов.

Анализируя ситуацию в Белгородщине, он акцентировал внимание на том, что "ГИБДД-шники", которых Москва созвала в рамках плана Эдельвейс к границе, не обладают компетенцией, чтобы противостоять вооруженным добровольцам. Они могут разве что бить участников мирных акций протеста и брать взятки с лиц пенсионного возраста.

"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих россиян. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", - подчеркнул Андрей Юсов.

Операция добровольцев России в Белгородской области

1 июня Русский добровольческий корпус (РДК) объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области. Бойцы заявили, что ведут бои в направлении Шебекино. Российские пропагандисты сообщали о, дескать, "атаке танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили, что нанесли удар из реактивных систем залпового огня Град по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свобода России, которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов.

Кроме того, в Легионе Свобода России сказали, что российские добровольцы ведут бои в Новой Таволжанке и Титовке – предместье Шебекино.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию, согласно которой добровольцы России проводят свою операцию в Белгородской области. Киев к их действиям никакого отношения не имеет.

Военная операция добровольцев России на Белгородщине продолжается.

Смотрите видео, в котором ополченцы России показали трофеи из Белгородской области:

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