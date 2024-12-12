Правоохранителям могут разрешить открывать посылки украинцев: кого касается

Главное:
- Законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление
- Массового вскрытия посылок и писем не предвидится
- Судья должен дать разрешение на вскрытие посылки
Законопроект №12294, принятие которого позволит правоохранителям открывать почтовые отправления украинцев, направлен на уточнение понятий в законодательстве - и не создает новых рисков для добропорядочных граждан. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире Киев24.
По его словам, этот законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление, поэтому массового вскрытия посылок и писем не предвидится. В частности, речь идет о процедуре в рамках расследования уголовных производств.
"Судья должен дать разрешение, а для того, чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру надо сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе лишь меняется порядок использования терминологии", - утверждает Мартыненко.
Стоит добавить, что согласно законопроекту правоохранители будут иметь возможность осматривать письма. А кроме того:
- почтовые карточки;
- мелкие пакеты;
- мешки "М";
- адресную почтовую рассылку;
- отправления для слепых;
- посылки;
- отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.
При этом, согласно документу, отправления смогут осматриваться без ведома лица только после наложения на них ареста на основании постановления следственного судьи.
Законопроекты - последние новости
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