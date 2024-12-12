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Правоохранителям могут разрешить открывать посылки украинцев: кого касается

Мария Николишин
12 декабря 2024, 19:35
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Законопроект направлен на уточнение понятий в законодательстве.
Правоохранителям могут разрешить открывать посылки украинцев: кого касается
Проверка посылок украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление
  • Массового вскрытия посылок и писем не предвидится
  • Судья должен дать разрешение на вскрытие посылки

Законопроект №12294, принятие которого позволит правоохранителям открывать почтовые отправления украинцев, направлен на уточнение понятий в законодательстве - и не создает новых рисков для добропорядочных граждан. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире Киев24.

По его словам, этот законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление, поэтому массового вскрытия посылок и писем не предвидится. В частности, речь идет о процедуре в рамках расследования уголовных производств.

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"Судья должен дать разрешение, а для того, чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру надо сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе лишь меняется порядок использования терминологии", - утверждает Мартыненко.

Стоит добавить, что согласно законопроекту правоохранители будут иметь возможность осматривать письма. А кроме того:

  • почтовые карточки;
  • мелкие пакеты;
  • мешки "М";
  • адресную почтовую рассылку;
  • отправления для слепых;
  • посылки;
  • отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

При этом, согласно документу, отправления смогут осматриваться без ведома лица только после наложения на них ареста на основании постановления следственного судьи.

Законопроекты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Также, Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Ожидается, что расходы следующего года будут на уровне 3,6 триллиона гривен, а доходы - 2,05 триллиона гривен.

Кроме того, Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, введены новые правила, которые позволяют проходить заседания МСЭК в онлайн-формате, что существенно уменьшает затраты времени и средств для пациентов.

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