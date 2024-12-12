Правоохранителям могут разрешить открывать посылки украинцев: кого касается

Законопроект направлен на уточнение понятий в законодательстве.

https://glavred.info/ukraine/pravoohranitelyam-mogut-razreshit-otkryvat-posylki-ukraincev-kogo-kasaetsya-10622051.html Ссылка скопирована

Проверка посылок украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление

Массового вскрытия посылок и писем не предвидится

Судья должен дать разрешение на вскрытие посылки

Законопроект №12294, принятие которого позволит правоохранителям открывать почтовые отправления украинцев, направлен на уточнение понятий в законодательстве - и не создает новых рисков для добропорядочных граждан. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире Киев24.

По его словам, этот законопроект направлен на тех, кто мог совершить преступление, поэтому массового вскрытия посылок и писем не предвидится. В частности, речь идет о процедуре в рамках расследования уголовных производств.

видео дня

"Судья должен дать разрешение, а для того, чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру надо сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе лишь меняется порядок использования терминологии", - утверждает Мартыненко.

Стоит добавить, что согласно законопроекту правоохранители будут иметь возможность осматривать письма. А кроме того:

почтовые карточки;

мелкие пакеты;

мешки "М";

адресную почтовую рассылку;

отправления для слепых;

посылки;

отправления EMS и другие материальные носители передачи информации между лицами.

При этом, согласно документу, отправления смогут осматриваться без ведома лица только после наложения на них ареста на основании постановления следственного судьи.

Законопроекты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Также, Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Ожидается, что расходы следующего года будут на уровне 3,6 триллиона гривен, а доходы - 2,05 триллиона гривен.

Кроме того, Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. В частности, введены новые правила, которые позволяют проходить заседания МСЭК в онлайн-формате, что существенно уменьшает затраты времени и средств для пациентов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред