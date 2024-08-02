Провокация РФ: Лубинец резко отреагировал на обстрел Волновахи

По данным омбудсмена, в результате обстрела погиб 76-летний мужчина, также получила ранения женщина.

https://glavred.info/ukraine/provokaciya-rf-lubinec-rezko-otreagiroval-na-obstrel-volnovahi-10585319.html Ссылка скопирована

Обстрел временно оккупированной Волновахи / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Армия страны-агрессора России 2 августа обстреляла временно оккупированную Волноваху Донецкой области, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть, по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории!" - подчеркнул он.

Известно, что попадание произошло по четырем различным локациям.

видео дня

По данным омбудсмена, в результате обстрела погиб 76-летний мужчина, также получила ранения женщина.

"Международное сообщество, в частности организации - ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях. Нам нужны конкретные шаги!" - сказал Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Удары РФ по территории Украины - что известно

Напомним, российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Известно, что ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Кроме того, во время массированной атаки на Киев 31 июля, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила так называемый звездный удар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред