"Проявление истерии": эксперт развенчал позорный фейк РФ о танках Леопард для Украины

Россия пытается использовать международные площадки для откровенных манипуляций и передергивания фактов

Танки Leopard 2, Александр Мусиенко / bundeswehr.de, Facebook Мусиенко

Истерическое заявление России о зарядах с урановыми сердечниками для боеприпасов к "Леопардам" не стоит рассматривать всерьёз, поскольку они не соответствуют действительности.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко пояснил, что снаряды для "Леопардов" существуют разных типов.

"Мы еще не знаем, какие именно получит Украина, но я не думаю, что это будут снаряды с усиленной (урановой) частью. Да и даже если это было так, это не считается ни ядерным оружием, ни, тем более, грязной бомбой. Потому что здесь уран использовался для усиления эффекта - фактически, для выжигания брони. Поэтому не факт, что мы получим именно такие снаряды", - отметил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Также он подчеркнул, что фактически, Россия пытается использовать международные площадки, где она еще, к сожалению, присутствует, для откровенных манипуляций и передергивания фактов.

"Но так или иначе, такая реакция - очередное проявление российской истерии, неуверенности в собственных силах. Поэтому они и пытаются придумать какие-то обвинения в сторону Украины", - подытожил Мусиенко.

Танки Leopard для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама.

В ближайшее время Польша организует учения для украинских военных на танках Leopard. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

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