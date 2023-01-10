Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков "Леопард" в Украину - Politico

Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января.

Производитель танков Leopard 2 – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann / Bundeswehr

Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, имена которых не называются.

Как пишет издание, поставка современных западных танков, таких как Leopard 2, станет большим стимулом для Вооруженных сил Украины, поскольку союзники Киева пока что были готовы отправить только старые танки советской эпохи, которые все еще находились на складах стран Восточной Европы.

По словам представителя Франции, Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января.

"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – объяснил он.

Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.

"Между Макроном и Зеленским есть договоренность, и он был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков – ред.)", - добавил он.

Аналогичное давление исходит и от Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи "Леопардов" Украине.

"Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков, таких как танки "Леопард", — заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Поставки Украине танков Leopard

7 января глава финского комитета по обороне Антии Хаккянен заявил, что если в Европе будет принято решение о передаче странами танков Leopard 2 Украине, Финляндия присоединится к военной помощи и отдаст часть своих немецких танков Киеву.

8 января в Бундестаге призвали передать Украине немецкие танки Leopard для отражения российской агрессии.

9 января официальный представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт заявил, что на данный момент официальный Берлин не намерен поставлять танки модели Leopard 2 для нужд ВСУ.

В то же время немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что правительство Германии не исключает принятия решения о поставках Украине танков Leopard 2. После передачи боевых машин пехоты Marder Берлин продолжит военную поддержку Киева, ориентируясь на ситуацию на поле боя.

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