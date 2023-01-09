Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявление

Представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт, федеральное правительство не имеет намерения поставлять Украине танки Leopard 2.

Германия по-прежнему не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявление / коллаж фото УНИАН и Us Army

На данный момент официальный Берлин не намерен поставлять танки модели Leopard 2 для нужд ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, официальный представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт, сообщает портал "Немецкая волна".

"Федеральное правительство на данный момент не имеет намерения поставлять Украине танки Leopard 2", − говорит чиновник.

Как напоминают журналисты, новый поворот в дискуссии вокруг Leopard 2 произошел после недавних заявлений вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека (представитель партии "Союз-90"/"Зеленые").

Комментируя недавнюю отправку в Украину боевых машин пехоты Marder, Хабек сообщил, что власти, возможно, готовы пойти и дальше в плане поставок.

"Конечно, это не исключено", - подчеркнул вице-канцлер, говоря о поставках Leopard 2 для нужд ВСУ.

Танки Leopard для Украины

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине БМП Marder нужно ожидать поставок танков Leopard. По ее словам, подобные решения стали возможными из-за изменения правительством ФРГ своей позиции.

Танки Leopard готова предоставить Украине и Финляндия. Хельсинки примут положительное решение в случае, если на такой шаг пойдет Европа. Финское государство сможет отдать только часть своих танков.

Заместитель руководителя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт считает, что кроме поставок БМП Marder немецкому государству следует отправить Украине и танки Leopard. Ее поддержал и другой вице-председатель Бундестага – Вольфганг Кубики. По его мнению, Киеву нужно дать Leopard. Однако передача техники должна быть согласована с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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