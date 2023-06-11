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Путин будет стараться до последнего удержать хоть кусочек Украины - Самусь

Анна Ярославская
11 июня 2023, 10:54 обновлено 11 июня, 11:08
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Если у путинского режима будет достаточно денег, то РФ сможет нанимать 100 тыс. контрактников в месяц, удерживать режим стабильным и продолжать войну в Украине.
Владимир Путин, Михаил Самусь
Владимир Путин будет до последнего удерживать хотя бы кусочек Украины - Михаил Самусь / сайт Кремля, Facebook

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться до последнего удержать хотя бы часть оккупированных территорий Украины. В противном случае могут произойти непрогозируемые процессы внутри РФ. Об этом в интервью Главреду сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По словам эксперта, если у путинского режима будет достаточно денег, то страна-агрессор РФ сможет нанимать 100 тысяч контрактников в месяц и удерживать режим относительно стабильным и продолжать войну в Украине.

"Поскольку он (Путин, - ред.) находится на Донбассе, он может говорить о том, что РФ сейчас сконцентрируется и вернет себе "исконно русские территории" включительно с Крымом. Если он выйдет из Донбасса и демонстративно покажет прекращение активной захватнической войны, то ему будет трудно объяснить россиянам, что это вообще было - зачем была нужна "СВО" и почему он сдался. То есть Путин до конца будет удерживать хотя бы кусочек украинской земли, чтобы демонстрировать сплоченность, говорить о восстановлении потенциала и вместе с Эритреей и другими своими союзниками пойдет возвращать "русские земли", - объяснил Самусь.

Смотрите видео интервью Михаила Самуся Главреду:

Если же Путин просто выведет свои войска, то может получить непрогнозируемые последствия для политической ситуации, и тогда администрации Путина придется запускать проекты Пригожина.

"Хотя, думаю, они будут параллельно развиваться и усиливаться, но запускаться уже тогда, когда путинскому режиму будет угрожать какая-то опасность. Тогда он может сыграть в иллюзию того, что Пригожина назначают секретарем Совета нацбезопасности. Россияне уже такие "финты" прокручивали - такое делали и при Ельцине, и при Путине, когда он лавировал на первых этапах своей карьеры. Соответственно, протестные настроения будут абсорбированы, а путинский режим будет двигаться дальше. Однако это потребует других усилий", - считает эксперт.

По мнению Самуся, "Путин будет стараться оставлять хоть кусочек украинской земли до последнего, потому что для него важно продемонстрировать то, что он не проиграл".

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Украинские военные делают все, чтобы уничтожить вражеских оккупантов и освободить все украинские земли. Вся страна ждет момента, когда же Украина победит путинскую Россию. Однако существует несколько сценариев, развитие которых может заморозить войну или растянуть её на несколько лет. Об этом рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Контрнаступление ВСУ может положительно повлиять на ход войны и оттолкнуть оккупантов до границ 23 февраля. Такое мнение озвучил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в 2023 году.

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